Стали известны самые модные тренды нижнего белья 20-х годов прошлого века

Самые модные тренды 20-х годов прошлого века назвал «Мосленте» коллекционер женского белья и участник выставки «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» Антон Приймак.

«В то время в тренде был прямой и несколько мальчишеский силуэт без ярко выраженных женственных форм. Так же в 20-х в моде была заниженная талия. А вот талия естественная тогда пропала из женского костюма», — сказал он.

Стало известно, что в моде были и корсеты, которые в 20-х годах прошлого века несколько изменились как по форме, так и по материалу.

«Прямой силуэт, модный в те годы, создавался либо корсетом, либо грацией, либо поясом, который несколько корректировал бедра и область живота. Но тонкой талии уже не было, так что корсетные изделия 20-х годов можно считать щадящими. К тому же они поддерживали чулки», — добавил коллекционер.

По словам Приймака, подвязки в те годы были в том числе декоративными, а сами чулки, чаще всего выполненные в ярких цветах, были из шелка. Уже потом стали появляться и изделия из ранних искусственных материалов.

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