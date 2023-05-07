Россияне вспомнили о железнодорожном маршруте Москва-Мадрид

О железнодорожном маршруте, в начале 90-хх годов прошлого века связывающего Москву с Мадридом, а также о поездках на поездах в другие страны Европы вспомнили россияне в группе «Москва — та!» в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам автора поста, прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Испанией существовало с 1990 по 1993 год. Беспересадочный вагон курсировал только в летом один раз в неделю. Весь путь в 3855 километров занимал пять дней, включая день отправления и прибытия.

Из российской столицы с Белорусского вокзала можно было отправиться и в Берлин. К этому поезду также прикреплялись дополнительные пересадочные вагоны в Берн, Женеву, Копенгаген, Мальме, Осло и Франкфурт-на-Майне, поделился автор.

В комментариях пользователи вспомнили и о других железнодорожных маршрутах. Так с Белорусского и Киевского вокзалов прямым сообщением и прицепными вагонами можно было добраться до Праги, Софии, Бухареста, Будапешта, Вены, Венеции, Парижа, Ниццы, Кельна и Брюсселя. Некоторые из этих направлений существовали до 2020 года, когда в большинстве стран были приняты ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19.

Ранее сообщалось, что с Северного и Южного речных вокзалов можно будет отправиться в морской круиз.