Столичный Дептранс раскрыл факты из истории советского «Москвича»

Столичный Дептранс объявил тематический день «Москвича» в своем Телеграм-канале и поделился фактами из истории этого советского автомобиля.

«Первые автомобили стали ответом на запрос людей: нужна была машина, которую сможет позволить себе каждый», — говорится в одном из сообщений Дептранса, посвященных этой теме.

Например, «Москвич-400» получился неповоротливым и часто нуждался в ремонте. Однако все равно был востребован у советских граждан. В первую очередь потому, что стоит относительно недорого — 9,5 тысяч рублей. Это примерный средний доход рабочего за год.

Общедоступность машины объяснялась еще и возможностью постоплаты. Люди вставали в очередь и расплачивались отчислениями от зарплаты. Так, автомобилей 407 модели было продано 367 тысяч.

Однако «Москвичи» предназначались не только на массового пользователя. Они участвовали и побеждали в ралли. В 1970 году советская команда на 412 модели соревновались с Porsche, Mercedes, Ford, BMW, Citroen, Rolls-Royce.

«До финиша из 96 автомобилей добрались только 23: по 1 из пяти Mercedes’ов, шести Citroen’ов, двенадцати Peugeot. Ни одного Porsche и Rolls-Royce. А вот из 5 «Москвичей-412» в столице Мексики финишировали 3», — рассказал Дептранс.

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