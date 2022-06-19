В сети сравнили советские «Москвичи» с «Жигулями»

Две популярные марки советских автомобилей сравнили подписчики Telegram-канала «Старая Москва» под фотографией 1960 года с несколькими моделями автомобилей «Москвич». Автор поста отметил, что все они предназначены для экспорта в другие страны.

«"Москвичи" в 60-70-е активно продавались во многих европейских странах: Великобритании, Франции, Бельгии, Финляндии», — поделился знаниями один из юзеров. «Зато в СССР в то время эти машины считались проблемными, и все хотели покупать "Жигули"», — написал другой.

«У соседа был "Москвич". Меня в детстве поражало, какие толстые у него двери, и как глухо они закрываются по сравнению с дедовскими "Жугулями"», — рассказал еще один из участников дискуссии.

«У нас в семье был такой "Москвич": верх вишневый, низ сливочный. Говорили, что финны отказались от такой расцветки, и машины были проданы в нашей стране. По сравнению с "Жигулями" машина ощущалась, как танк», — решил поддержать марку другой пользователь.

Ранее сообщалось, что самыми популярными цветами автомобилей в Москве были признаны черный и белый.