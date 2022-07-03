Москвич вспомнил стрельбу в одном из популярных в прошлом столичных ресторанов

Под постом москвичи поделились воспоминаниями, не относящимися к криминалу, например, о кухне ресторана. По их словам, еда в заведении была довольно простая и больше походила на блюда из столовой. «Кухня там была столовская», «Кухня там была не очень», «Советский стандарт: салат столичный, котлеты по-киевски, сборная солянка, цыпленок табака», — написали юзеры.

Вспомнили россияне и о торжествах, проводившихся в «Арбате». «В 1991-м на втором этаже отмечал 25-летний юбилей!», «У нас там был выпускной института, 2-го Медицинского, в 1981 году», — написали подписчики в комментариях.

Ранее известный сценарист, режиссер сериала «Чики» Эдуард Оганесян назвал недостатки московских ресторанов.