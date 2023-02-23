История
23:00, 23 февраля 2023
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Москвичи вспомнили поселок на месте одного из столичных районов

Москвичи вспомнили поселок на месте одного из столичных районов
Фото: Макс Альперт / РИА Новости

На месте столичного района Текстильщики в СССР был поселок, об этом написали в группе «Старая Москва» во «ВКонтакте». Жители столицы вспомнили, что поселок вошел в состав города в 1930-х годах.

В 1950-х годах территорию начали застраивать типовыми многоэтажками. В комментариях нашлись местные жители, заставшие этот период. «Снос в поселке последних бараков и сараек к ним я наблюдал в самом начале 60-х, затем на этом месте строили детские сады», — поделился воспоминаниями один из комментаторов.

Кроме того, москвичи вспомнили, что в то же время в Текстильщиках строили поселок Управления строительства Дворца Советов. Этот микрорайон с нетипичной для «спальников» застройкой сохранился до сих пор. Жилой массив выполнен в сталинском стиле — между пятиэтажками обустроены просторные дворы, соединенные арками. «Эти дома строили пленные немцы», — рассказал один из участников дискуссии.

Ранее москвичи вспомнили о деревне на месте столичного района Солнцево. По их словам, полвека назад на месте нынешних многоэтажек были фруктовые сады и скотный двор.

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