Москвичи вспомнили о наказании за нарушение ПДД в 80-е годы

О наказании за нарушение ПДД в 80-е годы вспомнили жители Москвы в комментариях под архивным снимком милиционера в «стакане» (специальной стеклянной будке), опубликованным в группе «Москва — воспоминания Детства» во «ВКонтакте». Горожане отметили, что нарушителей обязывали к просмотру документального фильма.

«Я такого милиционера жалела, а он меня оштрафовал на три рубля, когда дорогу перебегала. Да еще ходила в выходные в кинотеатр «Стрела» фильм документальный о правилах дорожного движения смотреть. Обязаловка! Была такая тенденция», «Тоже был в этом кинотеатре на лекции за нарушение ПДД в 80-х. Можно сказать, что повезло, хороший старший лейтенант гаишник попался. У меня там проезд на Садовом у Курского вокзала на красный свет и остаточное. Он меня на лекцию отправил и сказал мелочь с собой взять — в буфете пиво холодное продавалось. Вот это человек», — поделились юзеры.

Другие пользователи подтвердили, что на сеанс такого кино действительно можно было прийти с бутылкой пива, что, по их мнению, скрашивало времяпрепровождение.

Ранее были раскрыты адреса последних милицейских «стаканов» в Москве.