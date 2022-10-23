История
22:19, 23 октября 2022
1 мин.

Раскрыта история происхождения названия Новинского бульвара в Москве

Раскрыта история происхождения названия Новинского бульвара в Москве
Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Нынешнее название Новинский бульвар приобрел благодаря монастырю и пасхальным гуляниям. История происхождения названия улицы в центре Москвы была раскрыта в Telegram-канале «История Москвы».

По имеющейся информации, раньше в XV веке на месте бульвара находился одноименный монастырь, у которого каждый год на пасхальные недели проходили Подновинские гуляния.

В XVIII веке монастырь решили упразднить, в 1862 году на его месте сделали Новинский бульвар, а пасхальные гуляния перенесли в район Девичьего поля на Красную площадь. В 1940 году бульвар переименовали в улицу Чайковского в честь композитора Петра Чайковского, который жил на соседней улице в одно время. И только в ноябре 1990 года бульвару вновь вернули историческое название.

Ранее была раскрыта история происхождения названия района Марьина Роща в Москве.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.