Стало известно о роли Горбатого моста в истории Москвы
Пользователи сети вспомнили о важной роли Горбатого моста в движения транспорта по Москве.
О важной роли Горбатого моста через реку Пресню в движении транспорта по столице вспомнил автор Telegram-канала «О Москве с любовью». Необычный мост появился в XVIII веке.
«В 1920 году реку упрятали в коллектор, но мост оставался проезжим до 1980-х годов. Сейчас это просто памятник архитектуры в Пресненском районе Москвы, он расположен рядом с Домом правительства РФ», — отметил рассказчик.
«Этот мост можно смело назвать "революционным". Сначала здесь шло противостояние в 1905 году между рабочими Трехгорной мануфактуры и жандармами, ну а потом уже и в новой истории он засветился, в 1991-м и осенью 1993-го», — поделился знаниями пользователь сети.
Ранее в Москве нашли памятник ерунде. Россияне сравнили его с «Большой глиной №4».