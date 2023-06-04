Стало известно о роли Горбатого моста в истории Москвы

О важной роли Горбатого моста через реку Пресню в движении транспорта по столице вспомнил автор Telegram-канала «О Москве с любовью». Необычный мост появился в XVIII веке.

«В 1920 году реку упрятали в коллектор, но мост оставался проезжим до 1980-х годов. Сейчас это просто памятник архитектуры в Пресненском районе Москвы, он расположен рядом с Домом правительства РФ», — отметил рассказчик.

«Этот мост можно смело назвать "революционным". Сначала здесь шло противостояние в 1905 году между рабочими Трехгорной мануфактуры и жандармами, ну а потом уже и в новой истории он засветился, в 1991-м и осенью 1993-го», — поделился знаниями пользователь сети.

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