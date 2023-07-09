Москвичи поспорили о женской моде 1960-х годов
Архивное видео модного показа 1960-х годов заставило москвичей поспорить.
Москвичей заставило поспорить архивное видео модного показа 1960-х годов, опубликованное в Telegram-канале «Старая Москва».
«Демонстрация весенних и летних образов в московском Доме моделей», — говорится в описании ролика.
Подписчики канала неоднозначно отреагировали на модные женские образы. Некоторые не увидели в них ничего красивого, другие же восхитились элегантными советскими вещами.
«Эпоха до модельера Зайцева — это жуть, конечно. Что за матрешка с армейским ремнем?», «Вторая модель, что с дымковскими мотивами на юбке, из такого материала у нас долго жило кухонное полотенце для посуды. И были сделаны занавески на окно на даче», «Совсем даже и не жуть! Все очень достойно и элегантно. Просто сейчас время другое, а силуэт платьев — классика», «Да ну, столько подъюбников», «Все очень красиво и женственно!» — прокомментировали юзеры.
Ранее стилист Александр Рогов назвал новый летний тренд мужской моды.