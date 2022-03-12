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Фото вековой давности с очередью за яйцами вызвало споры россиян

История /
Фото вековой давности с очередью за яйцами вызвало споры россиян
Фото: Российский Государственный Архив Кинофотодокументов

Россиянин опубликовал фотографию очереди за яйцами в Facebook-группе «Москва — та!». Снимок вековой давности вызвал споры у пользователей сети.

«1917 год. Очередь на Тверской заставе», — так подписал фото автор поста. На кадре можно увидеть большое количество людей, собравшихся у входа в магазин под вывеской «Торговля яйцами».

«Перед Пасхой, наверное», — предположила одна из подписчиц интернет-сообщества. «Судя по деревьям, на улице весна. Значит, фото сделано после Февральской революции», — отметила другая. Еще один участник дискуссии рассказал, что в тот год лето было очень холодным, поэтому люди ходили в том, что обычно носят весной или осенью.

Появились под записью и ироничные комментарии. Так, один из фолловеров группы сравнил увиденное с очередью в «Макдоналдс».

Ранее москвичи вспомнили очередь в пекарню за немецкими булками.

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