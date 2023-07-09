Москвичи вспомнили опустевшую в 1980 году столицу

Опустевший на время Олимпийских игр 1980 года город вспомнили жители столицы. На обсуждение их натолкнуло ретро-фото в группе «Старая Москва» во «ВКонтакте».

На снимке запечатлена Кропоткинская улица летом 1980-го года. Проезжая часть на фото практически пуста, несколько пешеходов стоят на тротуаре в ожидании трамвая.

«Лето 80-го было щедрым на пустые улицы в столице», «Командировки в Москву на период подготовки и проведения XX Олимпийских игр отменили, водителям строго рекомендовали не высовываться. Какой же это был кайф!», «Пусто в Москве, на Олимпиаде все», — написали комментаторы. Кто-то вспомнил, что в то лето за 25 минут можно было добраться на машине до противоположного конца города.

Ранее москвичи описали свои детские эмоции от прощания с мишкой на Олимпиаде-80. Многие признались, что испытывали печаль и восторг одновременно.