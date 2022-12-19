История
03:32, 19 декабря 2022
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Москвичи вспомнили об отсутствии турникетов в советском метро

Москвичи вспомнили об отсутствии турникетов в советском метро
Фото: Игорь Гаврилов / РИА Новости

Об отсутствии турникетов в советском метро вспомнили пользователи сети. Поводом для дискуссии стало выложенное в Telegram-канале «Старая Москва» фото станции «Бауманская» 1950-х годов.

На кадре видно, что в вестибюле у эскалаторов отсутствует привычная система прохода для пассажиров с билетами. В администрации группы пояснили, что контроль за «зайцами» в подземном транспорте те годы осуществлялся в ручном режиме. Билеты в метро при этом были бумажными.

Описанная система оказалась знакома москвичам. «Билетики контролеры рвали и выбрасывали в сигарообразные металлические урны, хорошо видимые на снимке», — отметили в комментариях. Кто-то заинтересовался, смогло бы метро без турникетов сохраниться до наших дней с учетом увеличения пассажиропотока. Фолловеры сошлись на том, что «этот номер бы не прошел».

Ранее в сети вспомнили автоматы по размену монет в московском метро. Кто-то вспомнил, что особой удачей было найти в устройстве забытые кем-то пять копеек.

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