Назван необычный способ переработки джинсов в годы СССР

Необычный способ переработки джинсов в советские годы назвал подписчик интернет-сообщества «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«У меня бабушка сшила палатку из старых джинсов. Дети летом до сих пор в ней играют. Ни ветров, ни дождей не пропускает!» — рассказал юзер.

Фолловеры группы согласились с ним в том, что раньше джинсы были «неубиваемыми». Несколько человек отметили, что сохранили и носят их до сих пор.

Ранее стало известно, что джинсы за 100 тысяч рублей от известного иностранного бренда купила своему десятилетнему сыну на день рождения российская актриса, звезда сериала «Закрытая школа» и экс-жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце.