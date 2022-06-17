Москвичам напомнили о цене и условиях первых авиарейсов в Ленинград

О цене и условиях первых авиарейсов из Москвы в Ленинград рассказала директор музея транспорта Оксана Бондаренко. Они начались 90 лет назад, в мае 1932 года и проработала чуть больше двух месяцев. За этот срок ею воспользовались 132 человека.

«До лета 1932 года на самолетах между Москвой и Ленинградом перевозили в основном почту. Пассажиров брали на борт, как правило, по исключительной государственной необходимости. При том, что в СССР к началу 1930-х годов существовала уже довольно развитая система пассажирского авиасообщения. По воздуху можно было улететь в Нижний Новгород и Казань, на Украину, в Среднюю Азию и Сибирь» — напомнила Бондаренко.

Первая попытка запуска регулярного авиасообщения между городами была предпринята 23 мая 1932 года только что образованным «Аэрофлотом». Стоимость полета на одномоторном древо-металлическом моноплане К-5 конструкции Константина Калинина составляла 90 рублей. Кроме двух летчиков самолет брал восемь пассажиров в мягких креслах с откидывающимися спинками. Стенки салона обшивались тканью, на полу был уложен ковер, а на больших окнах занавески. В теплое время года стекла можно было опускать, чтобы проветрить салон или просто полюбоваться пейзажем.

Взлетали самолеты парами: в Москве с Центрального аэродрома имени Фрунзе на Ходынском поле, а в Ленинграде с Комендантского, что на севере города. Оба летных поля были грунтовыми, поэтому сервис предполагался с апреля по октябрь. В остальное время самолеты просто не могли передвигаться по раскисшему грунту. Летчики вели самолет близко к земле, ориентируясь по линии железной дороги. Полет продолжался полных четыре часа со скоростью 157 км/час.

Ранее сообщалось, что первый рейсовый автобус — немецкий «Бюссинг» начал курсировать в столице 100 лет назад.