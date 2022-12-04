История
01:26, 04 декабря 2022
1 мин.

Опубликована история первого проекта известного архитектора в Москве

Опубликована история первого проекта известного архитектора в Москве
Фото: РИА Новости

Историю первого проекта известного архитектора Константина Мельникова в столице опубликовал Telegram-канал «История Москвы».

«В советское время на том месте, где сейчас находится Парк Горького, организовали выставку сельского хозяйства и промышленности. На этой выставке был представлен один очень необычный павильон — "Махорка", который у архитектора Мельникова заказал синдикат махорочной продукции, чтобы показать, как проходит цикл производства табака», — написал автор поста под фотографией павильона.

По словам рассказчика, двухэтажное здание с винтовой лестницей, остеклением и рекламными баннерами синдиката Мельников создал в 1923 году из самых простых материалов. Именно эта работа положила начало его карьере.

Ранее в Москве нашли самую раннюю из сохранившихся до наших дней постройку Мельникова. Это контора Ново-Сухаревского рынка, построенная в 1926 году.

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