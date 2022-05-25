В сети вспомнили первые советские универсамы

В группе написали, что универсамы в народе называли «сам-бери». «Стандартный набор продуктов включал в себя мясо, рыбу, колбасу, молоко, овощи и фрукты, хлеб, консервы, бакалею и кондитерские изделия», — вспомнила администрация канала.

Топик вызвал у комментаторов ностальгию. «Я был детсадовцем еще, когда зашел с бабушкой в открывшийся универсам, где все товары лежали перед тобой на полках, а не за стеклянной витриной прилавка магазина — я просто обалдел и до сих пор этот момент помню. И я ошарашенный спросил: бабушка, это коммунизм?» — рассказал один из пользователей.

Кто-то вспомнил, что ассортимент универсамов в основном состоял из консервов, которые выкладывали на полках в виде пирамиды. Сыр и колбасу, по словам очевидца, обычно выкатывали в зал в тележках. Кроме того, пользователи поспорили о названии универсамов — некоторые заявили, что никогда не слышали названия «сам-бери», а кто-то уточнил, что оно звучало как «бери-сам».

Ранее москвичи восхитились ассортиментом продуктов в советском гастрономе на Кудринской площади. В сети вспомнили, что в популярном магазине продавалась много деликатесов.