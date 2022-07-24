В сети вспомнили популярную московскую пирожковую

Популярную столичную пирожковую вспомнили пользователи сети в комментариях под опубликованной в Telegram-канале «Старая Москва» фотографией, сделанной на улице Жданова в 1970-х. В кадр попали две девушки. Автор поста, а вслед за ним и большинство юзеров сошлись на том, что они спешат в располагавшееся неподалеку заведение.

«Студентки архитектурного института идут в пирожковую», — написал автор. «Это моя самая любимая пирожковая! Там были потрясающие пирожки, которые готовились у всех на глазах», «Хороша была пирожковая. И бульон!», «Да, бульон из большого металлического чана с краном. И пирожки с рисом!», «Пирожки с мясом там были очень вкусные», — поделились воспоминаниями фолловеры канала.

Один из участников дискуссии рассказал, что на походы в эту пирожковую уходила вся его стипендия. «Я в этой пирожковой был в последний раз осенью 2005 года. Тогда она была уже как реликт советских времен», — рассказал другой.

Ранее пользователи сети вспомнили свои любимые «сласти». Многие отметили, что в детстве очень любили «Сливочную тянучку», которую не найти в современных магазинах.