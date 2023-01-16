Москвички вспомнили о прогулках по снегу в туфлях

О прогулках по снегу в туфлях вспомнили жительницы столицы в комментариях под одним из постов в Telegram-канале «Старая Москва».

«Свидание у кинотеатра "Центральный", 1960-е», — подписал автор публикации фотографию встретившихся на улице женщины и мужчины. Они в зимней одежде, но при этом на нем теплая обувь, а на ней туфли на высоком каблуке.

Многих юзеров увиденное поразило. «В туфельках прям таких легких?!» — отреагировала одна из них. «В те годы дворники работали так, что в центре Москвы зимой можно было пройти в туфельках», — поделилась другая.

Подписчики канала вспомнили, что непривычную для зимы обувь можно увидеть во многих советских фильмах. «Часто вижу на фото тех лет и в фильмах легкую обувь в холод. Интересно, так только для постановки обувались или реально носили?» — задалась вопросом пользовательница.

Одна из участниц дискуссии пояснила, что снег и сильный холод не всегда сопутствуют друг другу, поэтому пройтись в туфлях по зимней улице иногда вполне реально. «А в мороз и без снега туфли не поносишь», — добавила она.

«Моя мама рассказывала, что они студентками могли бегать зимой в туфельках, было очень чисто. Да и молодым всегда тепло», — поделилась подписчица канала. «В туфлях бегали, потому что в валенках позориться не хотели, а не потому что чисто», — ответили ей.

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