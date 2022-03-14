Почтовая открытка с Москвой будущего натолкнула россиян на воспоминания

Фото старой почтовой открыткой с рисунком, изображавшим Москву будущего по версии «наших прадедов», опубликовали в Facebook-сообществе «Москва — та!». Снимок натолкнул россиян на воспоминания.

На рисунке были изображены фантастические летательные аппараты в небе над Кремлем, автомобили, водный самолет на Москве-реке и высокие железнодорожные линии, проходящие сквозь здания. «Кремль все так же украшает древнюю Белокаменную и с золотыми куполами представляет феерическое зрелище. Тут же у Москворецкого моста мы видим новые огромные здания торговых предприятий, трестов, обществ, синдикатов и т.д. На фоне неба стройно скользят вагоны подвесной воздушной дороги… У пристани готов спорхнуть легкий гидроплан», — было отпечатано на обороте почтовой карточки.

Представленная открыта была четвертой из восьми в серии «Москва в будущем», выпущенных в 1924 году по заказу столичной кондитерской фабрики «Эйнем». Имя художника осталось неизвестным.

Подписчиков сообщества восхитила старая открытка. Москвичи в комментариях вспомнили о планах перестроить Москву, которые разрабатывало уже после 1917 года советское правительство, а также рассказали, когда начали сносить здания рядом с собором Василия Блаженного, скрытого на рисунке за забором. Но были и те, кто просто любовался работой художника. «Умели мечтать!», — написали пользователи в комментариях.

Ранее фото раздетых на морозе советских школьниц вызвало споры у россиян.