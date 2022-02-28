Раскрыты способы подделки велосипедов в СССР

Россияне в группе Facebook «Веломузей Андрея Мятиева» рассказали о том, как в СССР подделывали известные марки велосипедов.

Автор поста рассказал, что самым известным и дорогим в 70-80-хх годах был велосипед марки Colnago Mexico. По его словам, приобрести такое транспортное средство было практически невозможно, так как в магазинах он не продавался, а с рук у профессиональных спортсменов его можно было купить за 800-2500 рублей, что было сопоставимо на тот момент стоимости автомобиля.

«Понятно, что при такой известности марки и ее культовом статусе тема не могла не привлечь внимания всяких мошенников и аферистов», — отметил автор и написал, что тогда и началась массовая подделка велосипедов. Он объяснил, что подделки был разного уровня — от примитивных, на которые просто наносили фирменные надписи, до более серьезных, где меняли рамы, красили и вырезали заветные «кольнаговские трефы». Понятно, что подобную более-менее достоверную имитацию можно было соорудить, только вложив изрядные средства и обладая определенными знаниями, умениями и связями, но полученная выгода с лихвой компенсировала затраты мошенников, прокомментировал москвич.

Под постом в комментариях один из жителей столицы также вспомнил, как собирал вручную велосипед со своим отцом. «Вместе с ним мы отвейтвинили стандартный «Стартон» то такого состояния, что он сложился подо мной при прыжке через трамплинию», — с юмором вспомнил историю мужчина.

Ранее россияне вспомнили субботники у ЗИЛа времен СССР.