Раскрыты подробности о деятельности убитой модели в Москве

Раскрыты подробности о деятельности убитой модели Гретты Ведлер в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Ранее в воскресенье, 13 марта, тело 23-летней россиянки было найдено в спрятанном в багажнике авто чемодане. До этого более года Ведлер не выходила на связь с близкими. По словам ее друзей, модель преследовал молодой человек, угрожавший убить ее.

За расправу над россиянкой был задержан 23-летний Дмитрий Коровин. Выяснилось, что он совершил убийство в столичной гостинице, после чего спрятал тело в чемодан и вывез на машине в село Сошки Липецкой области. Тело пролежало в автомобиле год.

Уточняется, что преступник и его жертва были знакомы давно, они оба родом из Липецка. Однако Ведлер уехала из родного города в Москву, где зарабатывала на жизнь эскортом.

Ранее известную московскую модель госпитализировали с отравлением психодислептиками.