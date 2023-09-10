Раскрыты подробности отношений Льва Толстого с известными современниками

Подробности общения писателя Льва Толстого с его известными современниками — поэтом Афанасием Фетом и художником Ильей Репиным — стали известны «Мосленте».

От своего дома на Пятницкой улице Толстой нередко ходил на Полянку, где жил Фет. Поэт потом вспоминал, что у них «иногда по вечерам составлялись дуэты, на которые приезжала пианистка и любительница музыки графиня М.Н. Толстая, иногда в сопровождении братьев — Николая и Льва или же одного Николая, который говорил: “А Левочка опять надел фрак и белый галстук и отправился на бал”».

Бывал Толстой и в гостях у Репина в Большом Трубном переулке (сегодня — Земледельческий) в районе Плющихи. Они часто гуляли вместе. Художник позже рассказывал, что Толстой постоянно рассказывал ему что-то очень увлекательное.

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