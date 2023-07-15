Раскрыты подробности строительства самой северной станции столичного метро

Подробности строительства станции метро «Алтуфьево» в Москве раскрыл автор группы «Мир метро» в социальной сети «ВКонтакте».

«Строительство станции проходило в тяжелых экономических условиях, в связи с чем, по воспоминаниям архитекторов, проект станции перерабатывался буквально "на коленке". Какие камни удавалось "достать", такие и шли в отделку», — заявил рассказчик.

Глубина заложения «Алтуфьево», по его словам, составляет девять метров. Путевые стены облицованы черным мрамором, пол выложен черным и серым гранитом. В боковых нишах свода расположены оригинальные светильники.

Станция метро «Алтуфьево» была открыта 15 июля 1994 года и стала 150-й в столичной подземке.

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