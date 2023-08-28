Россияне вспомнили подробности доставки на дом продуктов во времена СССР

Подробности доставки товаров на дом во времена СССР вспомнили пользователи сети в Telegram-канале «Старая Москва». На обсуждение их натолкнуло фото курьера, развозящего цветы клиентам, сделанное в столице 1930-х годов.

Комментаторы вспомнили, что в советские годы некоторые вещи и готовую еду действительно можно было получить на дом. В первую очередь, это хлеб и молоко, доставка которых была организована во многих столичных районах.

«В 1970-1980-е годы к жилым домам от завода "Москвич" по утрам приходил с продуктами на телеге молочник», «В 70-х годах на Ленинском проспекте во двор дома приходили из магазина с тележкой, глазированные сырки покупала. И от ресторана "Молодость" — рагу отличное брала», «Цветы доставляли тем, кто заказывал. Случайно с приятельницей наткнулись на такую услугу на улице Горького», — вспомнили комментаторы.

Доставка, по воспоминаниям комментаторов, была распространена в городе до 1960-х годов. «Это были ростки нового быта, предполагавшего, что граждане должны быть полностью освобождены от бытовых забот», — пояснили пользователи. Постепенное исчезновение курьеров комментаторы связали с упразднением артелей в хрущевскую эпоху, многие из которых занимались как раз повседневным обслуживанием горожан.

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