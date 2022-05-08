Развеян популярный миф о советских электронных играх

В группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи рассказали о своих первых «планшетах». Один из юзеров развеял расхожий миф о награде после набора 999 очков в советских электронных играх.

Фолловер интернет-сообщества опубликовал изображение сразу нескольких портативных электронных игр с жидкокристаллическим экраном от фирмы «Электроника», которые были популярны в советские годы. «Первые "планшеты". Стоили 25 рублей, мы мечтали o них! У меня были все эти игры — мой отец их собирал на заводе», — рассказал автор. В комментариях под его постом юзеры начали вспоминать, в какие из представленных игр они играли и какие являлись их фаворитами.

«У меня были игры "Ну, погоди!" и "Веселые футболисты"», «С астероидами был такой», «У меня была похожая игра, только не с волком, а с Микки Маусом», — рассказали россияне. Один из участников дискуссии отметил, что отвез такие игры на дачу, чтобы бабушка в них играла.

«У меня была игра "Ну, погоди!", на 12-летие подарили в 1993-м. 999 очков набрал — думал, что мультфильм покажут. Очень расстроился, когда этого не произошло, а игра просто началась сначала», — поделился один из юзеров, добавив, что после этого переключился на «Веселого повара», который забавно кидался омлетами.

Еще несколько недовольных пользователей отметили, что подобные игры очень быстро надоедали, и что ни в какое сравнение с современными планшетами советские устройства не идут.

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