История
23:45, 07 января 2023
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Россияне назвали популярный зимой продукт из СССР

Россияне назвали популярный зимой продукт из СССР
Фото: Игорь Гаврилов / РИА Новости

Продукт, популярный в СССР не только летом, но и зимой, назвали россияне в группе «СССР — Вспомним все» во «ВКонтакте». Им оказалось мороженое: эскимо и стаканчиками торговали на улице даже в холодное время года.

«Сама лично ездила с одного конца города в другой за мороженым. Брали всегда коробками. Если в морозилку не влезало, то ходили и соседям раздавали, а однажды даже в снег под окном коробку зарыли», — рассказала подписчица сообщества.

Воспоминания женщины нашли отклик у комментаторов. «Я батончики за 28 копеек зимой на улице всегда ел», «Что делают мужчины зимой в России? Пьют холодное пиво. А дети едят мороженое», «Я тоже ел его на улице», — написали фолловеры. Пользователи сети отметили, что на морозе популярный десерт не тает, и поэтому его удобнее есть.

Ранее россияне назвали главные хиты советского мороженого. Многие вспомнили об эскимо из СССР, цена которого варьировалась от 20 до 22 копеек.

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