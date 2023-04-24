Россияне вспомнили исчезнувший из столичного метро портрет Сталина

Исчезнувший из столичного метро портрет лидера СССР Иосифа Сталина вспомнили россияне в группе «ВКонтакте» «Москва: История Москвы». Мозаика с изображением советского вождя украшала стену станции «Добрынинская». Ликвидацию портрета объяснили развенчанием культа личности революционера.

На стации метро «Добрынинская» есть мозаичное полотно, на котором изображено шествие с портретом первого советского космонавта Юрия Гагарина. При этом известно, что станцию открыли в 1950 году, за 11 лет до первого полета человека в космос. По имеющейся информации, изначально на стене был изображен Сталин. Когда культ личности партийного деятеля был развенчан, мозаику поменяли.

Пользователи сети в комментариях отметили, что портрет Сталина можно было бы вернуть на «Добрынинскую», а в честь Гагарина назвать одну из новых станций столичной подземки.

Ранее стало также известно об исчезнувшей из московского ресторана фрески со Сталиным.