Россиянам напомнили о посыле стихов Евгения Евтушенко в последние годы жизни

В честь годовщины со дня смерти знаменитого российского поэта Евгения Евтушенко, скончавшегося 1 апреля 2017 года, «Мослента» вспомнила о стихах творца и их посыле в последние годы его жизни.

В его творениях в те годы нередко не хватало легкости и романтики, наивности и хулиганства, которые ранее прослеживались в стихах, пишет издание. Они стали все более серьезными и писались о наболевшем, без лишних суждений. Лишь изредка сквозь строки пробивалось что-то совсем иное. Например, когда незадолго до смерти поэт на творческом вечере в «Центре искусств. Москва» прочитал стихотворение о своей жене Марии и вспомнил жену предыдущую — Галину.

Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни от сердечной недостаточности. Его похоронили на кладбище писательского поселка Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака.

Ранее «Мослента» поделилась выдержками из записей писателя Бориса Зайцева, запечатлевшего облик Москвы в дни Февральской революции.