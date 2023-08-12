Появилась информация о судьбе главных кинотеатров Москвы времен СССР

Так, например, вскоре для посетителей вновь откроет свои двери «Родина» на Семеновской площади, построенный еще в 1938 году. Кроме того, для горожан работает кинотеатр «Победа» на Абельмановской улице, построенный в 1957 году.

«Ударник», который едва не закрылся, приобрел новые перспективы. Вскоре здание будет восстановлено как событийный кинотеатр с пятью залами. Кинотеатр также станет площадкой для фестивалей. Здесь же откроют кафе, книжный магазин.

Ранее стало известно о начале реставрации кинотеатра «Ударник» в 2023 году.