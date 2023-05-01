00:30, 01 мая 2023
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Ответственность за появление Первого мая возложили на императора
Празднование Первого мая учредил российский император Петр I.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Празднование Первого мая учредил российский император Петр I, об говорится в материале историка и журналиста Валерия Бурта, который он подготовил для «Мосленты».
По словам историка, Петр I устраивал на Первое мая в столичных Сокольниках празднования для своих поданных и гостей из-за границы. При этом организовывались пышные застолья и с каждым годом размах веселья в этот день только увеличивался.
1 мая 1756 года в Сокольники приехало больше тысячи карет. Жители столицы, обычно смотревшие на забавы со стороны, постепенно стали присоединяться к празднику, а улицы Москвы пустели.
Ранее мэр Москвы Собянин раскрыл способ разнообразно провести майские праздники в Москве.