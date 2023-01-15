История
22:56, 15 января 2023
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Названы самые престижные марки автомобилей в СССР

Названы самые престижные марки автомобилей в СССР
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Самые престижные марки автомобилей в СССР назвали пользователи сети в Telegram-канале «Старая Москва». Дискуссия возникла из-за опубликованной в группе фотографии машин советских чиновников.

Комментаторы вспомнили, что обеспеченные люди в СССР ездили на автомобилях «ЗИЛ», «Чайка» и «Волга», причем первые считались более элитными. «Для чиновников — "Волги". А "ЗИЛ" — для небожителей», — объяснил один из пользователей.

Фолловеры также отметили, что высокопоставленные госслужащие, как правило, сами не садились за руль, а пользовались услугами водителей. Встретить дорогие машины в Москве, по словам пользователей, можно было в центре, в окрестностях Кремля и у здания руководства КГБ на Лубянке.

Ранее в сети нашли объяснение отсутствию пробок в СССР. По словам пользователей, в советское время у москвичей не было так много дач и загородных домов, куда они могли бы собраться приблизительно в одно время. Кроме того, население города было меньше.

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