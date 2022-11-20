Россияне поделились воспоминаниями о торжественном приеме в пионеры

Воспоминаниями о торжественном приеме их в пионеры россияне поделились в комментариях под одним из постов в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«Да, было время! В 1971 принимали в пионеры… Как было торжественно! Бежал домой со всех ног: "Мама, мама, меня в пионеры приняли!"» — рассказал автор поста.

Юзеры в ответ написали свои истории. «Меня приняли в пионеры в четвертом классе 7 ноября 1968 года. Одной из первых. Мне было почти 11 лет. От класса нас было четверо — отличники и хорошисты. Горды были очень!» — заявила одна из них. Рассказчица отметила, что после этого она специально не застегивала верхнюю пуговицу на пальто, чтобы все видели галстук.

Вспомнили о принятии в пионеры и пользователи более младшего возраста. Их эмоции оказались не менее яркими. «Я в 1971-м только родилась. Но спустя годы и меня приняли, на Красной площади! Шла домой нараспашку, горда была очень. А на следующий день слегла с тяжелейшей ангиной», — рассказала участница разговора.

Ранее москвичи вспомнили ассортимент магазина «Пионер» на главной улице столицы — Тверской, которая с 1932 по 1990 год была улицей Горького.