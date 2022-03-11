Прохожий спас пенсионерку от ограбления мошенниками в Москве, предотвратив передачу курьеру сотен тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

По данным следствия, 80-летней женщине под видом ее дочери позвонила неизвестная и сообщила, что попала в аварию. Для оказания помощи якобы пострадавшим звонившей была нужна крупная сумма денег, которые она и попросила у «матери». Пожилая россиянка собрала все имевшиеся у нее наличные средства для передачи.

Через некоторое время с пенсионеркой связался неизвестный мужчина и представился сотрудником полиции. Он подтвердил, что виновницей ДТП является дочь женщины, и пообещал помочь уладить вопрос, если необходимые денежные средства — 600 тысяч рублей — будут переданы курьеру.

Россиянка сложила деньги в пакет и вышла с ним во двор дома. Там к ней подошел мужчина, заявивший, что приехал за свертком. Свидетелем сцены стал прохожий, оказавшийся сотрудником уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки. После допроса пенсионерки и курьера оперативник вызвал на место своих коллег. Злоумышленник, оказавшийся 28-летним приезжим, был задержан и доставлен в отдел полиции. Денежные средства у него изъяли.

Подозреваемый в причастности к противозаконному делу объяснил, что исполнял роль курьера и следовал данным ему инструкциям. Он должен был забрать у пенсионерки пакет, после чего перевести находящуюся в нем сумму на указанный банковский счет.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). На данный момент полицейские устанавливают личности соучастников преступления.

Ранее пенсионерка выкинула из окна более полумиллиона рублей и помогла полицейским.