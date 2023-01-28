23:49, 28 января 2023
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Москвичи вспомнили прообраз современного автобуса
Фото: А. Варфоломеев / РИА Новости
Прообраз современного автобуса москвичи вспомнили в группе ВКонтакте «Москва. История Москвы». Так называемый «омнибус» ходил по столичным улицам в позапрошлом столетии.
«В XIX веке по Москве ходил транспорт с забавным названием "омнибус". Это была такая многоместная двухэтажная карета, которая была запряжена лошадьми. В карете тогда уже присутствовал кондуктор», — рассказал автор поста.
По его словам, из-за того, что в транспорте было очень тесно, и людям постоянно приходилось толкаться, «омнибусу» дали прозвище «обнимись».
Ранее было раскрыто происхождение названия трамваев «букашка» в Москве.