Москвичи вспомнили прообраз современного автобуса

Прообраз современного автобуса москвичи вспомнили в группе ВКонтакте «Москва. История Москвы». Так называемый «омнибус» ходил по столичным улицам в позапрошлом столетии.

«В XIX веке по Москве ходил транспорт с забавным названием "омнибус". Это была такая многоместная двухэтажная карета, которая была запряжена лошадьми. В карете тогда уже присутствовал кондуктор», — рассказал автор поста.

По его словам, из-за того, что в транспорте было очень тесно, и людям постоянно приходилось толкаться, «омнибусу» дали прозвище «обнимись».

Ранее было раскрыто происхождение названия трамваев «букашка» в Москве.