История
01:34, 21 ноября 2022
1 мин.

Москвичи вспомнили способы просмотра американских фильмов в СССР

Москвичи вспомнили способы просмотра американских фильмов в СССР
Фото: Тер-Месропян / РИА Новости

Способы просмотра американских фильмов в период СССР москвичи вспомнили в группе Facebook «Москва — та!» (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«В 1980-е счастливые обладатели видеомагнитофонов устраивали нелегальные просмотры американских боевиков с "самопальным" закадровым текстом на русском в школах, ЖЭКах, ПТУ или просто в квартирах», — рассказал один из участников сообщества.

По его словам, в 1985 году в доме №51 на Арбате открылся один из первых в стране легальных видеосалонов. В помещении на видеокассетах посетителям показывали новые голливудские фильмы, всего за один рубль жители столицы могли посмотреть картины с участием популярных в то время Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера, Жан-Клода Ван Дамма и Чака Норриса.

«Там можно было еще брать видеокассеты VHS напрокат. У входа стоял человек серьезного вида и спрашивал: "У вас есть видеомагнитофон?" Только получив положительный ответ, пропускал посетителя», — напомнил в комментариях пользователь.

Ранее в сети вспомнили первый уличный экран в Москве времен СССР.

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