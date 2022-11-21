Москвичи вспомнили способы просмотра американских фильмов в СССР

Способы просмотра американских фильмов в период СССР москвичи вспомнили в группе Facebook «Москва — та!» (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«В 1980-е счастливые обладатели видеомагнитофонов устраивали нелегальные просмотры американских боевиков с "самопальным" закадровым текстом на русском в школах, ЖЭКах, ПТУ или просто в квартирах», — рассказал один из участников сообщества.

По его словам, в 1985 году в доме №51 на Арбате открылся один из первых в стране легальных видеосалонов. В помещении на видеокассетах посетителям показывали новые голливудские фильмы, всего за один рубль жители столицы могли посмотреть картины с участием популярных в то время Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера, Жан-Клода Ван Дамма и Чака Норриса.

«Там можно было еще брать видеокассеты VHS напрокат. У входа стоял человек серьезного вида и спрашивал: "У вас есть видеомагнитофон?" Только получив положительный ответ, пропускал посетителя», — напомнил в комментариях пользователь.

Ранее в сети вспомнили первый уличный экран в Москве времен СССР.