Москвичи вспомнили о советском прототипе IKEA

О советском прототипе мебельных магазинов IKEA вспомнили жители района Медведково в материале «Мосленты». Аналогом популярной шведской сети был универмаг «Дом мебели» на Полярной улице.

По словам собеседников «Мосленты», универмаг был разделен на отдельные секции: гостиные, спальни и кухни. Внутри они были оформлены в виде отдельных комнаток с внутренним убранством, куда можно было заходить.

Местная жительница Наталья Владимирова вспомнила, что в «Дом мебели» съезжались посетители с разных концов Москвы. «Югославская мебель из этого универмага стоит у нас до сих пор в гостиной. А старую кухню оттуда мы увезли на дачу», — отметила она.

Ранее россияне вспомнили о существовании в СССР аналога маркетплейса «Алиэкспресс». Им была организация «Роспосылторг», чьи каталоги находились в свободном доступе в почтовых отделениях.