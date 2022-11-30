История
12:32, 30 ноября 2022
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Москвичи вспомнили о советском прототипе IKEA

Москвичи вспомнили о советском прототипе IKEA
Фото: Олег Иванов / РИА Новости

О советском прототипе мебельных магазинов IKEA вспомнили жители района Медведково в материале «Мосленты». Аналогом популярной шведской сети был универмаг «Дом мебели» на Полярной улице.

По словам собеседников «Мосленты», универмаг был разделен на отдельные секции: гостиные, спальни и кухни. Внутри они были оформлены в виде отдельных комнаток с внутренним убранством, куда можно было заходить.

Местная жительница Наталья Владимирова вспомнила, что в «Дом мебели» съезжались посетители с разных концов Москвы. «Югославская мебель из этого универмага стоит у нас до сих пор в гостиной. А старую кухню оттуда мы увезли на дачу», — отметила она.

Ранее россияне вспомнили о существовании в СССР аналога маркетплейса «Алиэкспресс». Им была организация «Роспосылторг», чьи каталоги находились в свободном доступе в почтовых отделениях.

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