Раскрыт адрес ресторана из популярного советского фильма

Адрес ресторана из популярного советского фильма «Зеленый огонек» назвали в Telegram-канале «Старая Москва». Любимое жителями столицы заведение «Кристалл» находилось на Ленинском проспекте, дом 88. Россияне назвали общепит вкусным и атмосферным.

По сюжету главный герой, таксист Сергей, привозит в «Кристалл» французскую студентку по имени Николь. «Фильм чудесный! И место атмосферное!», «Прекрасный фильм! Недавно в который раз с удовольствием его посмотрела», — откликнулись пользователи сети на публикацию фото ресторана 1960-х годов. Кто-то вспомнил, что в «Кристалле» продавалась отличная кулинария, а еда была вкусной и свежей.

Комментаторы раскритиковали открывшийся на месте «Кристалла» ресторан «Фараон». Его назвали помпезным и некрасивым. «Он и правда пугал», — призналась одна из пользовательниц. Позднее «Фараон» также был закрыт, сейчас в здании на Ленинском проспекте находятся продуктовый магазин и букмекерская контора.

Ранее в сети вспомнили популярный в советское время столичный ресторан «Пекин». В частности, пользователей сети заинтересовала фреска со Сталиным, исчезнувшая из зала заведения после 50-х годов.