Раскрыта судьба замеченного на поводке в Москве львенка

Подмосковный парк львов «Земля прайда» взял под опеку львёнка, которого ранее видели на поводке на территории одного из жилых комплексов Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале организации.

«Наш парк-приют принял этого львиного ребенка, потому что судьба у него была бы абсолютно не завидная», — говорится в сообщении.

Сейчас львенок содержится отдельно от остальных животных в Подмосковный парк львов «Земля прайда». Сотрудники ожидают результатов анализов. Если у него не выявят опасных заболеваний, ему разрешат постепенно познакомиться с другими львами.

В начале апреля Департамент природопользования и охраны окружающей среды начал проверку после выгула львенка в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы».