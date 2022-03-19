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Раскрыт рецепт гастрономического хита царской России

История /
Раскрыт рецепт гастрономического хита царской России
Фото: Pixabay

Ровно 200 лет назад, в 1822 году, писатель и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов начал работать над пьесой «Горе от ума». Действие произведения разворачиваются в столице. «Мослента» вспомнила, какие блюда упоминает классик, и раскрыла рецепт одного из гастрономических хитов царской России.

В «Горе от ума» упоминается гостеприимство москвичей. Из текста можно сделать вывод, что во многих столичных домах двери были открыты практически для всех желающих. «Дверь отперта для званых и незваных, / Особенно из иностранных, / Хоть честный человек, хоть нет, / Для нас равнехонько про всех готов обед…» — писал Грибоедов.

В пьесе нет подробных описаний разносолов, в отличие от другого бессмертного произведения поэта Александра Пушкина «Евгений Онегин», где описана светская жизнь Петербурга. Однако Грибоедов упоминает «форели» — популярное блюдо, которое в Москве подавали гостям. Рыбу по этому рецепту отваривали в вине или шампанском. Деликатес привозили в столицу из Санкт-Петербурга, Эстонии или Финляндии.

Ранее «Мослента» выяснила, каких праздничных сюрпризов ждали в России дети в царских семьях.

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