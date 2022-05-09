Москвичи поспорили из-за рекламы на Тверской

Москвич вспомнил о большом количестве рекламы, которое можно было увидеть на Тверской улице в конце 1990-х и поделился фото в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Тверская, 1998 год. Сколько же было визуального мусора», — написал автор поста. Многие пользователи с ним поспорили. «Отлично было: стоишь в пробке — читаешь, едешь — краем глаза зацепил нужную информацию», — написал один из юзеров. Еще несколько человек отметили, что благодаря множеству рекламных плакатов город казался ярче и наряднее.

«Было ощущение перспективы, какого-то будущего что ли во всем этом хаосе», — поделился участник дискуссии своим мнением о рекламе.

Ранее москвичи вспомнили ассортимент магазина «Пионер» на главной улице столицы.