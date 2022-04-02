Россияне вспомнили об изобилии икры и крабов в СССР

Фотография магазина №20, в котором продавались мясные и рыбные продукты, была опубликована в группе «Москва — воспоминания Детства» во «ВКонтакте». Россияне в комментариях вспомнили про ассортимент магазина и изобилие икры и крабов на прилавках в СССР.

Пользователи напомнили, что в этом универмаге в середине прошлого века в продаже было качественное мясо, а также большой выбор икры. Жители Москвы также рассказали, что рыбные деликатесы в то время продавались везде.

«Многие могли купить. У нас на Покровке в рыбном магазине продавали на развес. Стояли эмалированные емкости с рыбой, красиво выложено, и с красной и черной икрой», — написала одна из подписчиц. Кроме того, в комментариях вспомнили, что на витринах магазинов также стояли банки с крабами, а рядом висели плакаты об их пользе.

«Действительно, в конце 50-х, начале 60-х в магазинах было практически все. Икра черная стояла на витрине в больших круглых банках, если не изменяет память, по цене 19 рублей. Это было дорого, но все же доступно. И это было в самом простом подмосковном магазинчике», — рассказал один из пользователей.

Ранее огромная очередь за рыбой и икрой в послевоенное время разозлила россиян.