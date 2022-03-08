Россияне вспомнили обвал валюты в «черный вторник» в 90-х

Архивный снимок, сделанный в одном из обменных пунктов Москвы в 1990-е годы, натолкнул москвичей на воспоминания о «черном вторнике» — одном из обвальных дней на мировых фондовых рынках. Снимок опубликовали в Facebook-сообществе «Москва – та!»

По словам автора топика, на фото — граждане меняют доллары в «черный вторник» 22 сентября 1992 года. В это день доллар вырос сразу на 35,5 рублей. Некоторые юзеры возразили этой информации, заявив, что подобные «вторники» случались в стране и в январе 1998 года, и в октябре 1994-го. «Тогда за один день курс доллара возрос с 2833 до 3926 рублей за доллар», — написал один из подписчиков сообщества.

Люди вспоминали, как старались избавиться от рублей сразу после их получения. «Первая половина 90-х была жуть. Хуже этого времени не видела никогда за все семьдесят с лишним лет моей жизни», «Помню, что зарплату носила в пакете. Вопрос — почему мелкими купюрами? Ответ: надо платить налог за крупные купюры», «У нас в те времена сосед на балконе лошадь держал. Под окном у него стояла пролетка, и он выезжал в центр катать иностранцев по доллару с седока», — вспомнили россияне.

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