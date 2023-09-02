Назван самый большой рынок «верных друзей» в Москве

Историю популярного московского «Птичьего рынка», где годами горожане покупали себе «верных друзей» в качестве домашних питомцев, раскрыл в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт. По его словам, торговая точка была открыта в городе еще в стародавние времена и закрылась в XXI веке.

Изначально рынок, на котором можно было купить животных, располагался на Охотном Ряду. Позже он переехал на Трубную площадь. В середине XIX века рынок расширился и вместе со скотом там начали продавать породистых кошек и собак. В 20-х годах XX века торговлю живностью переместили на Новоконную площадь, дав новому рынку название — «Птичка».

Рынок закрыл экс-мэр города Юрий Лужков. После этого живностью начали торговать на менее знаменитом в наши дни рынке «Садовод».

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