Россияне поспорили о советской школьной форме

Фото школьной линейки 1 сентября 1995 года заставило россиян поспорить о необходимости одинаковой формы одежды для учеников. Снимок выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

Некоторые при взгляде на фотографию вспомнили, что после распада СССР школьники перестали в обязательном порядке носить форму на занятия. «И никого в мерзкой совковой форме с фартучками. А сейчас поголовно. Живем прошлым», — возмутилась одна из пользовательниц. Такую позицию поддержали не все. Женщине возразили, что в большинстве престижных учебных заведений есть дресс-код, в том числе в школах США, Великобритании и Франции.

Кто-то отметил, что у подавляющего большинства молодежи советской эпохи не было возможности одеваться красиво. «Одевались все, и стар и млад, в одно и то же», — с юмором написала одна из подписчиц. Несмотря на это, в комментариях с теплотой вспомнили школьные годы. «Где-то на Таганке у школы №8 так же стою я, с букетом гладиолусов и белых колготках, купленных с рук у "Детского мира". А мама с начесом и в пиджаке с подплечниками. И папа с камерой», — поделилась юзерша.

Ранее россияне рассказали о своих походах в школу в середине 80-х годов прошлого века.