Россияне вспомнили о шрамах от советских прививок

О шрамах от советских прививок вспрмнили россияне в обсуждении одной из фотографий, опубликованных в Telegram-канале «Старая Москва».

Тема неожиданно возникла под снимком, на котором советские дети, играя в кухню, готовят «блюда» из песка. Пользователи сети обратили внимание на след от прививки на предплечье одного из детей и вспомнили, как им делали такие же. «Это прививка от оспы!», «Будто пуговка-манту», — написали они.

Более молодые подписчики канала удивились, что раньше от прививок оставались настолько большие, похожие на кнопки следы. «Они были сначала большими язвами, жутко чесались и болели, а потом болячка отваливалась, и на ее месте оставался круглый шрам. Я помню об этом уже полвека, вот и представьте, насколько сильно эта болячка чесалась!» — рассказала одна из опытных участниц дискуссии.

Ранее старое фото женщин-перекупщиц, продающих косметику на улице, натолкнуло россиян на воспоминания. Пользователи сети обсудили покупку импортных духов в 1990-е годы.