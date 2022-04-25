История
Сегодня в 04:31
1 мин.

Россияне вспомнили о шрамах от советских прививок

Россияне вспомнили о шрамах от советских прививок
Фото: Dean Conger / Corbis / Getty Images

О шрамах от советских прививок вспрмнили россияне в обсуждении одной из фотографий, опубликованных в Telegram-канале «Старая Москва».

Тема неожиданно возникла под снимком, на котором советские дети, играя в кухню, готовят «блюда» из песка. Пользователи сети обратили внимание на след от прививки на предплечье одного из детей и вспомнили, как им делали такие же. «Это прививка от оспы!», «Будто пуговка-манту», — написали они.

Более молодые подписчики канала удивились, что раньше от прививок оставались настолько большие, похожие на кнопки следы. «Они были сначала большими язвами, жутко чесались и болели, а потом болячка отваливалась, и на ее месте оставался круглый шрам. Я помню об этом уже полвека, вот и представьте, насколько сильно эта болячка чесалась!» — рассказала одна из опытных участниц дискуссии.

Ранее старое фото женщин-перекупщиц, продающих косметику на улице, натолкнуло россиян на воспоминания. Пользователи сети обсудили покупку импортных духов в 1990-е годы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.