Шура Богачева расскажет об альтушках и дединсайдах на лекции в «Подписных изданиях»

В петербургском книжном магазине «Подписные издания» 16 июля редактор отдела «Интернет» издания «Афиша Daily» Шура Богачева выступит с лекцией «Почему субкультуры все еще живы?». Мероприятие пройдет в преддверии фестиваля Пикник Афиши х Сбер в Северной столице. После лекции состоится DJ-сет Тоси Чайкиной.

В ходе лекции Шура Богачева, ранее писавшая для «Большого города» и волгоградских медиа, разберет распространенные представления о «смерти» субкультур. Она расскажет о современных «нефорах» и «альтушках», а также о таких явлениях, как дединсайды, домовцы, «42 братухи» и джирайки. Отдельное внимание будет уделено движениям, которые существуют не одно десятилетие — эмо, готам, панкам, диггерам и скейтерам.

«Подписные издания» — старейший книжный магазин Петербурга, в 2026 году отмечающий 100-летие большой программой событий. Здесь регулярно проходят лекции, дискуссии, концерты и встречи с авторами. По окончании лекции гостей ждет DJ-сет от Тоси Чайкиной, а завершить вечер можно в одной из кофеен магазина.

Говорить о субкультурах, не говоря о музыке, почти невозможно, отмечают организаторы «Пикника», десятилетиями именно музыка собирала единомышленников и задавала визуальный язык. В этом году фестиваль вдохновлен эстетикой луна-парка — пространства, где встречаются разные музыкальные вкусы, эстетики и сообщества. В лайнапе «Пикника» — FEDUK, Елка, ЛСП, Сергей Бобунец и еще более 50 артистов.

Вход на лекцию свободный, по предварительной регистрации, количество мест ограничено. 8 августа Пикник Афиши х Сбер развернет пять сцен на территории Елагина острова, где гостей ждут аттракционы, гастрономические проекты, дизайнерский маркет, спорт и отдых для всей семьи.