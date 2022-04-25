Россияне обсудили схему московского метро времен СССР

Фото схемы столичного метрополитена времен СССР, опубликованное в Telegram-канале «Старая Москва», вызвало широкое обсуждение россиянами.

На снимке можно увидеть, какой московская подземка была в 1978 году. Подписчики канала принялись сравнивать современные названия станций с прежними. Они упомянули, что «Алексеевская» раньше называлась «Щербаковской», «Тверская» — «Горьковской», а «Выхино» — «Ждановской».

Многие юзеры отметили, что небольшое по сегодняшним меркам количество станций позволяло легче ориентироваться в метро. «Все было ясно и понятно», «Да, раньше знали почти все станции, а сейчас практически никаких не знаешь», «Это точно! А еще к ним добавились станции МЦК и МЦД», — написали они.

Один из москвичей в ответ заявил, что хорошая схема метро появилась только тогда, когда на ней стали изображать контуры Москвы-реки.

Ранее москвичи вспомнили о газировке и эскимо в буфетах столичного метро. Один из них отметил, что точки общепита начали принимать пассажиров московской подземки практически с момента открытия первой линии.