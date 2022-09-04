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Раскрыт способ соблюдения личной гигиены в довоенной Москве

Раскрыт способ соблюдения личной гигиены в довоенной Москве
Фото: Deconovo / Unsplash

Способ соблюдения личной гигиены в довоенной Москве раскрыла «Мослента», сославшись на архивные воспоминания специалиста в области химического машиностроения Валерия Любартовича.

Он писал, что в те времена все взрослые члены его семьи вместе с детьми раз в неделю отправлялись мыться в Астраханские бани, располагавшиеся в одноименном переулке между Грохольским и Безбожным переулками. Самых маленьких членов столичных семей при этом мыли в тазах, заранее нагревая воду.

«Некоторые соседи — любители париться, ездили мыться в элитные Центральные или Сандуновские бани. Наша семья их никогда не посещала», — указаны его слова в книге «Дом на Первой Мещанской, в начале. Воспоминания о Москве 1950-х».

Ранее главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук и ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Николай предупредил об опасности посещения бани для отдельных категорий граждан.

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