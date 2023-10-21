Назван особенно сочувствовавший женщинам советский поэт

О сентиментальности поэта Александра Галича рассказал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

«При всей своей поэтической решительности и даже дерзости Галич был сентиментальным. Многие его стихотворения кажутся автобиографичными, выплеснутыми с болью», — отметил он.

Например, стихотворение «Леночка» о постовом милиционере, «останкинской девочке» Леночке Потаповой Галич написал в поезде Москва — Ленинград, отметил Бурт. Он назвал это произведение поэта «сказкой о советской Золушке».

«Она стояла с жезлом на шоссе, а заморский принц ехал мимо — из Шереметьева в Москву. Увидел "красоточку-шатеночку" и влюбился, а потом увез в свое заморское царство», — описал сюжет стихотворения историк.

Галич вообще понимал женщин, сочувствовал им, особенно тем, кто жил «в обнимку с бедой», добавил рассказчик.

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