Назван особенно сочувствовавший женщинам советский поэт
Историк Бурт рассказал о сентиментальности поэта Галича.
О сентиментальности поэта Александра Галича рассказал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.
«При всей своей поэтической решительности и даже дерзости Галич был сентиментальным. Многие его стихотворения кажутся автобиографичными, выплеснутыми с болью», — отметил он.
Например, стихотворение «Леночка» о постовом милиционере, «останкинской девочке» Леночке Потаповой Галич написал в поезде Москва — Ленинград, отметил Бурт. Он назвал это произведение поэта «сказкой о советской Золушке».
«Она стояла с жезлом на шоссе, а заморский принц ехал мимо — из Шереметьева в Москву. Увидел "красоточку-шатеночку" и влюбился, а потом увез в свое заморское царство», — описал сюжет стихотворения историк.
Галич вообще понимал женщин, сочувствовал им, особенно тем, кто жил «в обнимку с бедой», добавил рассказчик.
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